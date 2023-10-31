Мишустин рассказал о планах нарастить грузооборот с дружественными странами

Глава кабмина РФ оценил работу по упрощению документооборота и таможенных процедур.

Москва обладает всеми возможностями для того, чтобы нарастить грузооборот и выстроить удобные маршруты с дружественными странами, в том числе в Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин в видеообращении, посвященном сотрудникам таможенной службы. Чиновник поручил коллегам обеспечить расширение внешней торговли.

С дружественными странами.... У нас есть все возможности, чтобы нарастить грузооборот и выстроить удобные транспортно-логистические маршруты. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В кабинете министров напомнили о том, что уже упрощены таможенные процедуры, а приоритетные и социально значимые товары в стране теперь оформляются в первую очередь. Такое решение позволяет продукции оперативнее поступать в Россию. Также власти развивают цифровые сервисы для населения. В частности, теперь практически все декларации подаются в электронной форме через интернет. Из них около 80 процентов документов регистрируются в автоматическом режиме. Такая политика избавляет бизнес от бумажной волокиты.

Мишустин: предприятия станкоинструментальной отрасли получат дополнительное финансирование.

Фото и видео: Правительство России