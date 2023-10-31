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Мишустин рассказал о планах нарастить грузооборот с дружественными странами

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Глава кабмина РФ оценил работу по упрощению документооборота и таможенных процедур.

Москва обладает всеми возможностями для того, чтобы нарастить грузооборот и выстроить удобные маршруты с дружественными странами, в том числе в Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин в видеообращении, посвященном  сотрудникам таможенной службы. Чиновник поручил коллегам обеспечить расширение внешней торговли.

С дружественными странами....  У нас есть все возможности, чтобы нарастить грузооборот и выстроить удобные транспортно-логистические маршруты.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В кабинете министров напомнили о том, что уже упрощены таможенные процедуры, а приоритетные и социально значимые товары в стране теперь оформляются в первую очередь. Такое решение позволяет продукции оперативнее поступать в Россию. Также власти развивают цифровые сервисы для населения. В частности, теперь практически все декларации подаются в электронной форме через интернет. Из них около 80 процентов документов регистрируются в автоматическом режиме. Такая политика избавляет бизнес от бумажной волокиты.

Мишустин: предприятия станкоинструментальной отрасли получат дополнительное финансирование.

Фото и видео: Правительство России

Теги: грузооборот, дружественные страны, кабмин, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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