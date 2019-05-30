Мишустин: предприятия станкоинструментальной отрасли получат дополнительное финансирование

Правительство выделит 3 млрд рублей на гарантии по льготным условиям для профильных предприятий отрасли.

Предприятия станкоинструментальной отрасли получат дополнительное финансирование. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Правительство выделит 3 млрд рублей на гарантии по льготным условиям для профильных предприятий станкоинструментальной отрасли, которые действуют в рамках оборонно-промышленного комплекса. По словам Мишустина, данная мера позволит им направлять средства на обеспечение исполнения контрактов по ставке меньше 1% годовых. Кроме того, правительство выделит из бюджета еще 500 млн рублей в виде субсидий производителям станкоинструментальной продукции.

Ранее мы сообщали, что правительство упростит гражданам и компаниям из дружественных стран ведение бизнеса в России.

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