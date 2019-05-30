Правительство упростит гражданам и компаниям из дружественных стран ведение бизнеса в России

В перечень стран, граждане которых смогут открывать счета и вклады в российских банках, вошли 25 государств.

Правительство России упростит гражданам и компаниям из дружественных стран ведение бизнеса в стране. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, создание комфортных условий для иностранных предприятий и предпринимателей является важной частью системной деятельности правительства по достижению финансового суверенитета. В перечень стран, граждане которых смогут открывать счета и вклады в российских банках, вошли 25 государств: Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Индия, Китай, Турция и другие.

Мишустин отметил, что граждане этих стран должны до въезда в Россию предоставить пакет необходимых документов в кредитную организацию своего государства. После этого они смогут осуществлять платежы в российских банках.

Ранее мы сообщали, что Мишустин пригласил министров стран ШОС в Петербург.

Видео: Правительство России