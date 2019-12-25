Мишустин пригласил министров стран ШОС в Петербург

По словам главы Кабмина, на мероприятии в Сееврной столице будут рассмотрены возможности укрепления культурных и гуманитарных связей, которые положительно скажутся на благополучии граждан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил профильным министрам стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приглашение на Форум объединенных культур в Северной столице. Соответствующее заявление руководитель сделал в ходе заседания заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Бишкеке.

Отметим, что мероприятие в Петербурге состоится в середине следующего месяца. По словам главы Кабмина, на нём будут рассмотрены возможности укрепления культурных и гуманитарных связей, которые положительно скажутся на благополучии граждан.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что министрам представится шанс лично осмотреть обширное культурное наследие города на Неве.

Ранее Мишустин призвал страны ШОС развивать сотрудничество в сфере энергетики.

Фото: Kremlin.ru