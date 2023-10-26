Мишустин призвал страны ШОС развивать сотрудничество в сфере энергетики

Глава кабмина РФ рассказал о сферах энергетики, в которых страны ШОС будут взаимодействовать.

Странам Шанхайской организации сотрудничества надо углублять взаимодействие в сфере ТЭК, что особенно важно в условиях нестабильности стоимости на энергетические ресурсы, разбалансировки на планете между спросом и предложением. Соответствующее заявление чиновник сделал а ходе выступления на заседании Совета глав кабинетов министров государств-членов ШОС, организованного в расширенном составе. Чиновник пояснил коллегам, что

Важно углублять взаимодействие в топливно-энергетической области, особенно в нынешних условиях нестабильности цен на энергоресурсы, разбалансировки спроса и предложения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что партнеры из Казахстана представили Москве свое видение стратегии развития энергетического сотрудничества государств - членов ШОС до конца текущего десятилетия. В России полагают, что документ обязан учесть в себе современные тенденции, помочь продвижению практического взаимодействия в нефтегазовом секторе, угольной промышленности, электро-, гидро- и атомной энергетике, а также возобновляемых и альтернативных источниках энергии.

Мишустин предложил подумать о проведении Игр ШОС.

Фото и видео: Правительство России