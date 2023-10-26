Мишустин предложил подумать о проведении Игр ШОС

Глава кабмина РФ выступил на заседании ШОС.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подумать о проведении Игр для того, чтобы поддержать атлетов. Соответствующее заявление чиновник сделал а ходе выступления на заседании Совета глав кабинетов министров государств-членов ШОС, организованного в расширенном составе. Спикер заметил, что в Самарканде в 2022 году глава государства Владимир Путин выступил с идеей создания под эгидой ШОС Ассоциации спортивных организаций. Москва выразила благодарность партнерам за то, что они поддержали эту инициативу.

А чтобы спортсмены могли продемонстрировать свои достижения в честной борьбе, предлагаем подумать о проведении различных соревнований, в том числе Игр ШОС - с представителями самых разных государств. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что будущее стран находится "за новыми поколениями граждан". Он призвал вовлекать молодое поколение в интеграционную повестку, предоставить им возможности для обмена опытом, знакомства с традициями и культурными обычаями.

Мишустин прибыл в Бишкек.

Фото и видео: Правительство России