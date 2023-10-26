Российский премьер выступит на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Бишкек для участия в мероприятиях по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин отправился в резиденцию "Ала-Арча" в Бишкеке, где встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Он также проведет встречу с главами делегаций государств-членов ШОС. Кроме того, российский премьер выступит на заседании Совета глав правительств государств-членов организации.

Ранее мы сообщали, что правительство работает над повышением безопасности дорожного движения.

Видео: Правительство России