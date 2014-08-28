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Правительство работает над повышением безопасности дорожного движения

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С начала года в стране создали и привели в надлежащее состояние более 10 тысяч км дорог.

Правительство России работает над повышением безопасности дорожного движения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, с начала года в стране создали и привели в надлежащее состояние более 10 тысяч км дорог. Также глава правительства напомнил, что на прошедшей неделе при участии президента РФ Владимира Путина было открыто сразу несколько новых и реконструированных объектов в пяти регионах.

Все трассы – федеральные, региональные, местные – должны быть обеспечены инфраструктурой, которая необходима для безопасного движения.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило план реализации Стратегии развития СФО до 2035 года.

Видео: Правительство России

Теги: безопасность, дорожное движение, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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