Правительство работает над повышением безопасности дорожного движения

С начала года в стране создали и привели в надлежащее состояние более 10 тысяч км дорог.

Правительство России работает над повышением безопасности дорожного движения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, с начала года в стране создали и привели в надлежащее состояние более 10 тысяч км дорог. Также глава правительства напомнил, что на прошедшей неделе при участии президента РФ Владимира Путина было открыто сразу несколько новых и реконструированных объектов в пяти регионах.

Все трассы – федеральные, региональные, местные – должны быть обеспечены инфраструктурой, которая необходима для безопасного движения. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило план реализации Стратегии развития СФО до 2035 года.

Видео: Правительство России