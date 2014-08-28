Правительство утвердило план реализации Стратегии развития СФО до 2035 года

Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития СФО до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Утвержденный документ включает более 150 мероприятий, сгруппированных по нескольким направлениям. В их число входит улучшение транспортной доступности и обновление инфраструктуры. Мишустин отметил, что это особенно важно в условиях растущей туристической популярности округа.
Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить опережающий рост экономики этих регионов, повысить ее конкурентоспособность и создать новые рабочие места.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин заявил, что экспортеры РФ находят новые точки опоры в нынешних условиях.
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