Правительство утвердило план реализации Стратегии развития СФО до 2035 года

Утвержденный документ включает более 150 мероприятий, сгруппированных по нескольким направлениям.

Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития СФО до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Утвержденный документ включает более 150 мероприятий, сгруппированных по нескольким направлениям. В их число входит улучшение транспортной доступности и обновление инфраструктуры. Мишустин отметил, что это особенно важно в условиях растущей туристической популярности округа.

Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить опережающий рост экономики этих регионов, повысить ее конкурентоспособность и создать новые рабочие места. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что экспортеры РФ находят новые точки опоры в нынешних условиях.

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