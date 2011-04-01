Глава кабмина РФ оценил деловые связи с дружественными странами.

Российские экспортеры в нынешних условиях находят для себя новые варианты развития, а также наращивают связи с дружественными странами и международными объединениями. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на международном экспортном форуме "Сделано в России - 2023" председатель правительства Михаил Мишустин.

В условиях незаконных санкций и нестабильных мировых рынков отечественные экспортеры находят новые точки опоры. Уверенно себя чувствуют поставщики агропромышленной продукции, энергетического машиностроения для проектов мирного атома за рубежом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник полагает, что сейчас отечественная внешняя торговля перестраивается, но речь идет не о быстром процессе. Глава кабинета министров признал, что определенный спад показателей был неизбежен, однако теперь важным трендом является наращивание взаимодействия с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, СНГ и ШОС, со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. В Москве добавили, что несмотря на попытки коллективного Запада сдержать развитие России, деловые контакты лишь укрепляются, растут объемы перевозок и товарооборота.

Мишустин: РФ продолжает развиваться вопреки вызовам и давлению извне.

Фото и видео: Правительство России