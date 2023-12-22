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Мишустин призвал контролировать снабжение питьевой водой жителей подтопленных регионов

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Глава кабмина РФ провел встречу с руководителем Роспотребнадзора.

Необходимо постоянно контролировать снабжение жителей подтопленных российских регионов питьевой водой и следить за эпидемиологической обстановкой на указанных территориях. Соответствующее заявление сделал в ходе рабочей встречи с  главой Роспотребнадзора Анной Поповой председатель федерального правительства страны Михаил Мишустин. Чиновник обратил внимание на необходимость "полной концентрации" экспертах на вопросах обеспечения эпидемиологического благополучия в случае чрезвычайных ситуаций природного характера.

Надо постоянно контролировать в первую очередь, наверное, снабжение водой. Вы в первый же день выехали в Орск, мне оттуда докладывали.  Ситуация сейчас непростая и в Курганской области, и в целом ряде других...

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области.

Фото и видео: Правительство России

Теги: анна попова, весенний паводок, михаил мишустин, питьевая вода, регионы, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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