Мишустин призвал контролировать снабжение питьевой водой жителей подтопленных регионов

Глава кабмина РФ провел встречу с руководителем Роспотребнадзора.

Необходимо постоянно контролировать снабжение жителей подтопленных российских регионов питьевой водой и следить за эпидемиологической обстановкой на указанных территориях. Соответствующее заявление сделал в ходе рабочей встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой председатель федерального правительства страны Михаил Мишустин. Чиновник обратил внимание на необходимость "полной концентрации" экспертах на вопросах обеспечения эпидемиологического благополучия в случае чрезвычайных ситуаций природного характера.

Надо постоянно контролировать в первую очередь, наверное, снабжение водой. Вы в первый же день выехали в Орск, мне оттуда докладывали. Ситуация сейчас непростая и в Курганской области, и в целом ряде других... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области.

Фото и видео: Правительство России