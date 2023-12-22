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Правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области

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Данные средства выделят из резервного фонда правительства.

Правительство России выделило более 2 млрд рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Данные средства выделят из резервного фонда правительства. Большая часть из них пойдет на реконструкцию и модернизацию промышленных объектов. Также деньи направят на оказание мер поддержки жителям, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, и выплаты работникам предприятий МСП в сфере потребительского рынка и ИП.

Ранее Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины.

Видео: Правительство России

Теги: белгородская область, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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