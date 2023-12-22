Мишустин призвал повышать доступность качественной медицины

Глава кабмина РФ рассказал о работе над улучшением системы здравоохранения в стране.

Российскому правительству важно делать все необходимое для повышения доступности качественной и высокотехнологической медицины для граждан, в том числе с использованием современных и прорывных методов в сфере здравоохранения. Соответствующее заявление председатель кабинета министров Михаил Мишустин сделал в видеообращении, записанном для участников расширенного заседания коллегии Минздрава страны.

Последовательно расширяем программу государственных гарантий. На текущий год ее финансирование увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, чтобы граждане и дальше получали помощь бесплатно, по полису ОМС. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сбережение народа входит в число национальных приоритетов. Дополнительно Михаил Мишустин поблагодарил всех врачей, медсестер, фельдшеров за профессиональный вклад, который они вносят в дело сохранения жизни и здоровья граждан.

Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников.

Фото и видео: Правительство России