Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников

Михаил Мишустин заслушал доклад Анзора Музаева.

Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче Единого государственного экзамена для выпускников. Такое поручение премьер-министр страны Михаил Мишустин дал руководителю профильного ведомства Анзору Музаеву во время их рабочей встреч и в Москве. Чиновник считает, что у старшеклассников должна быть возможность пересдачу одного из ЕГЭ. Он надеется на признание "права на ошибку", к которой власти должны организационного и технически подготовиться, чтобы дети могли во второй раз попытаться сдать ЕГЭ.

Это очень важно, потому что ребята зачастую волнуются, все бывает в жизни, такое право на ошибку для детей очень важно. Учебный год заканчивается, единый госэкзамен сейчас на носу у ребят, конечно, этот вопрос интересует всех - и учеников, и их родителей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин отметил, что в текущий моментРособрнадзор отвечает за все механизмы, "которые необходимо было проработать" по организации возможности второй попытки сдачи ЕГЭ.

Мишустин: нужно выстроить надежную инфраструктуру телекома на отечественном ПО.

Фото и видео: Правительство России