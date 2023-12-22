Мишустин: нужно выстроить надежную инфраструктуру телекома на отечественном ПО

Премьер страны рассказал о возможностях работы с базами данных.

Современную и защищенную телекоммуникационную инфраструктуру на территории России необходимо формировать на базе отечественных решений. Соответствующую позицию огласил премьер-министр страны Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Международной конференции Data Fusion 2024. Чиновник пояснил, что ранее глава государства Владимир Путин публично отмечал, что в бизнесе, а также в системе государственной власти важно активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе больших данных.

Сегодня они превратились в стратегический ресурс. А объединение данных из разных источников способствует их качественному и эффективному анализу, что открывает еще большие перспективы Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров обратил внимание на то, что массивы достоверных сведений объективно отражают ситуацию в разных сферах экономической сферы, они помогают обеспечить обратную связь от граждан и бизнес-отрасли, используются властями для создания полезных сервисов для пользователей. Дополнительно фиксируется расширение возможностей для медицины, образования, городского управления, промышленности, общественного транспорта, финансового сектора и прочих направлений.

Кабмин направит в 2024 году 8 трлн рублей на субсидии инвесторам.

Фото и видео: Правительство России