Кабмин направит в 2024 году 8 трлн рублей на субсидии инвесторам

Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии финансовых инструментов в России.

Федеральное правительство направит свыше восьми триллионов рублей на субсидии в поддержку инвестиций в отечественную экономику. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии с коллегами. Чиновник напомнил о способах поддержки со стороны государства. Глава кабинета министров рассказал о внедрении регионального инвестиционного стандарта, который будет "с 2024 года распространяется на новые регионы страны - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Участвуем в поддержке компаний, которые привлекают капиталы через публичное размещение акций. А для держателей еврооблигаций предусмотрен механизм, предусматривающий выпуск замещающих ценных бумаг. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета.

Фото и видео: Правительство России