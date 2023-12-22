Глава правительства отметил, что отечественными учеными за эти столетия проделана огромная работа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета. Об этом он заявил на встрече с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым.

Глава правительства в ходе встречи поздравил академию с 300-летием. По его словам, задачи укрепления технологического и экономического суверенитета страны невозможно решить без участия ученых. Также Мишустин отметил, что отечественными учеными за эти столетия проделана огромная работа.

Ранее Мишустин заявил о планах России войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

Видео: Правительство России