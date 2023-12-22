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Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета

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Глава правительства отметил, что отечественными учеными за эти столетия проделана огромная работа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета. Об этом он заявил на встрече с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым.

Глава правительства в ходе встречи поздравил академию с 300-летием. По его словам, задачи укрепления технологического и экономического суверенитета страны невозможно решить без участия ученых. Также Мишустин отметил, что отечественными учеными за эти столетия проделана огромная работа.

Ранее Мишустин заявил о планах России войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, суверенитет, ученые
Категории: Лента новостей, Новости России,

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