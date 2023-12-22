По словам главы правительства, эта задача должна быть выполнена к 2030 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах России войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Об этом он рассказал на стратегической сессии о развитии экономики предложения.

По словам главы правительства, эта задача должна быть выполнена к 2030 году. Мишустин обозначил основные направления работы для достижения поставленной цели. В их число входят расширение притока инвестиций, трансформация рынка труда, повышение эффективности реального сектора, опережающее развитие инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило порядок субсидирования программы доступного арендного жилья на Дальнем Востоке.

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