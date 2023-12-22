Информация о дальнейших последствиях конфликта не уточняется.

В Петербурге мужчина открыл стрельбу из ружья по семейной паре. Об этом сообщил телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источник.

Инцидент в произошел в Красном Селе на улице Лермонтова. Неизвестный мужчина угрожал 62-летней женщине и ее супругу расправой, затем пошел к себе в квартиру и несколько раз выстрелил в их сторону. По предварительной информации, злоумышленник произвел выстрелы из пневматического ружья. Информация о дальнейших последствиях конфликта не уточняется.

Ранее мы сообщали, что житель Металлостроя стрелял из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры.

Фото: Piter.tv