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Житель Металлостроя стрелял из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры
Сегодня, 13:49
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Житель Металлостроя стрелял из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры

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Мужчина выстрелил в воздух и закричал матом.

Задержан житель поселка Металлострой, стрелявший из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры. Инцидент произошел 28 апреля в Колпинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Около 21:00 за гаражами,  неподалеку от дома 24 по улице Богайчука, мужчина выстрелил в воздух, громко ругаясь матом. В полицию обратилась свидетельница случившегося.

Разбираться в ситуации прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали 64-летнего подозреваемого. У него изъяли охотничье ружье.  Злоумышленника доставили в отдел полиции, на него составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Тихвине пенсионерка отдала курьеру мошенников 320 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, металлострой, полиция, стрелял в воздух, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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