Житель Металлостроя стрелял из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры

Мужчина выстрелил в воздух и закричал матом.

Задержан житель поселка Металлострой, стрелявший из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры. Инцидент произошел 28 апреля в Колпинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Около 21:00 за гаражами, неподалеку от дома 24 по улице Богайчука, мужчина выстрелил в воздух, громко ругаясь матом. В полицию обратилась свидетельница случившегося.

Разбираться в ситуации прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали 64-летнего подозреваемого. У него изъяли охотничье ружье. Злоумышленника доставили в отдел полиции, на него составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv