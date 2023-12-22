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Правительство утвердило порядок субсидирования программы доступного арендного жилья на Дальнем Востоке

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На ее реализацию направлено 87 млрд рублей.

Правительство России утвердило порядок субсидирования программы доступного арендного жилья на Дальнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, арендная плата будет софинансироваться из федерального и регионального бюджетов. Глава правительства подчеркнул, что это позволит снизить ежемесячные платежи в несколько раз. Отмечается, что первые пять лет арендаторы будут платить только треть от стоимости найма с последующим постепенным увеличением суммы к десятому году проживания.

Также Мишустин сообщил, что в рамках программы доступного жилья на Дальнем Востоке будет построено более 10 тысяч квартир. На ее реализацию направлено 87 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Видео: Правительство России

Теги: арендное жилье, михаил мишустин, правительство россии, субсидирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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