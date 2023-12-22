Правительство утвердило порядок субсидирования программы доступного арендного жилья на Дальнем Востоке

На ее реализацию направлено 87 млрд рублей.

Правительство России утвердило порядок субсидирования программы доступного арендного жилья на Дальнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, арендная плата будет софинансироваться из федерального и регионального бюджетов. Глава правительства подчеркнул, что это позволит снизить ежемесячные платежи в несколько раз. Отмечается, что первые пять лет арендаторы будут платить только треть от стоимости найма с последующим постепенным увеличением суммы к десятому году проживания.

Также Мишустин сообщил, что в рамках программы доступного жилья на Дальнем Востоке будет построено более 10 тысяч квартир. На ее реализацию направлено 87 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Видео: Правительство России