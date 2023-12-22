Правительство направит 5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей

По словам Мишустина, данное решение позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции.

Правительство России направит 5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, данное решение позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции и нарастить мощности для ее переработки. Мишустин подчеркнул, что потребители будут обеспечены широким выбором продукции. Также глава правительства напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что у предприятий АПК должна быть возможность привлекать заемные средства в нужном объеме на выполнение текущих задач.

Ранее мы сообщали, что правительство расширило программу развития синхротронных и нейтронных исследований.

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