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Правительство направит 5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей

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По словам Мишустина, данное решение позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции.

Правительство России направит 5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, данное решение позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции и нарастить мощности для ее переработки. Мишустин подчеркнул, что потребители будут обеспечены широким выбором продукции. Также глава правительства напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что у предприятий АПК должна быть возможность привлекать заемные средства в нужном объеме на выполнение текущих задач. 

Ранее мы сообщали, что правительство расширило программу развития синхротронных и нейтронных исследований.

Видео: Правительство России

Теги: льготное кредитование, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, сельхозпроизводство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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