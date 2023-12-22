Правительство расширило программу развития синхротронных и нейтронных исследований

Правительство России расширило программу развития синхротронных и нейтронных исследований. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, программа будет продлена до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Всего на ее реализацию планируется направить около 450 млрд рублей. Выделенные средства направят на создание, модернизацию и функционирование установок класса "мегасайенс", а также на подготовку специалистов и научных кадров.
Надо сделать все необходимое, чтобы скорее нарастить собственные компетенции в критически значимых отраслях и достичь технологического суверенитета нашей страны.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
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