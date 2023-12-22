Мишустин заявил об увеличении продолжительности жизни в России

Глава кабмина РФ рассказал о приоритете в сфере благополучия граждан.

Продолжительность жизни на территории страны по результатам 2023 года превысила доковидные показатели. Такой уровень ранее еще ни разу не фиксировался ни во времена Советского Союза, ни в истории современной России. Соответствующее заявление сделал председатель правительства, выступая перед депутатами Государственной Думы с ежегодным отчетом кабинета министров о проделанной работе за прошлый год. Чиновник пояснил законодателям, что властям важен рост продолжительности именно здоровой и активной жизни населения.

По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: Россия независима в производстве реактивов для выявления инфекций.

Фото и видео: Правительство России