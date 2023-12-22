Мишустин: Россия независима в производстве реактивов для выявления инфекций

Глава кабмина РФ рассказал о работе над "Санитарным щитом".

Центры и мобильные лаборатории, которые функционируют в стране в рамках обеспечения эпидемиологической безопасности России, они независимы в производстве реактивов и работают над обеспечением технологического суверенитета. Соответствующее заявление сделал председатель правительства, выступая перед депутатами Государственной Думы с ежегодным отчетом кабинета министров о проделанной работе за 2023 год. Чиновник пояснил, что проект "Санитарный щит" будет развиваться и дальше. Он пояснил, что опыт пандемии коронавируса многому научил государство.

... Чтобы действовать на опережение и оперативно отвечать на изменения эпидемиологической обстановки. Сформировали надежный задел на будущее, разработали около 40 новых тест-систем для быстрой - буквально за час - диагностики заболеваний. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что в условиях пандемии ковида в России был утвержден федеральный проект "Санитарный щит - безопасность для здоровья", который остается нацелен на сохранение здоровья человека и защиту пациентов от инфекционных угроз.

Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России.

Фото и видео: Правительство России