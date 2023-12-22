Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России

Профилактические осмотры в 2023 году на территории России прошел каждый второй житель страны. Соответствующее заявление сделал председатель правительства, выступая перед депутатами Государственной Думы с ежегодным отчетом кабинета министров о проделанной работе за 2023 год. Чиновник пояснил законодателям, что власти расширили программу здравоохранения граждан, чтобы те могли бесплатно проверить своей состояние.
Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек, то в прошлом году – уже каждый второй житель России, что стало хорошей возможностью вовремя выявить заболевание, если оно есть.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин.
Фото и видео: Правительство России
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