Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России

Михаил Мишустин рассказал о работе в сфере здравоохранения.

Профилактические осмотры в 2023 году на территории России прошел каждый второй житель страны. Соответствующее заявление сделал председатель правительства, выступая перед депутатами Государственной Думы с ежегодным отчетом кабинета министров о проделанной работе за 2023 год. Чиновник пояснил законодателям, что власти расширили программу здравоохранения граждан, чтобы те могли бесплатно проверить своей состояние.

Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек, то в прошлом году – уже каждый второй житель России, что стало хорошей возможностью вовремя выявить заболевание, если оно есть. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин.

Фото и видео: Правительство России