Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин

Михаил Мишустин оценил работу кабмина с Центробанком РФ.

Годовая инфляция в России благодаря взаимодействию российского правительства и Центрального банка страны существенно замедлилась. Соответствующее заявление сделал председатель правительства, выступая перед депутатами Государственной Думы с ежегодным отчетом кабинета министров о проделанной работе за 2023 год. Чиновник отметил, что у кабинета министров остаются вопросы, над которыми эксперты трудятся в постоянном режиме. Михаил Мишустин добавил, что сейчас далеко не все решения и результаты устраивают коллег. В частности, речь идет о проблемах, связанных с инфляционным уровнем. Правительство считает эту тему одним и основных вызовов прошлого года.

Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам Михаила Мишустина, властям удалось стабилизировть цены на бензин и дизельное топливо. Чиновниками одобрены важные решения об ограничении экспорта нефтепродуктов. В частности, Москва запретила их вывоз из страны для того, чтобы больше ресурсов было у внутренних потребителей. Отечественным аграриям они требуются для посевной и уборочной кампаний. Также нефтепродукты используются предприятий нефтехимии, для нужд специальной военной операции, автомобилистам в целях работы городского общественного транспорта, машин скорой помощи и других экстренных и правоохранительных служб.

Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик.

Фото и видео: Правительство России, Telegram / Дума ТВ