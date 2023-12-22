Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик

Глава кабмина РФ сравнил успехи в экономике России и странах ЕС.

Предпосылки для вхождения России в рейтинге из топа четырех экономических систем мира по паритету покупательной способности есть, так как ВВП страны в начале года продолжает расти высокими темпами. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной Думы с ежегодным отчетом кабинета министров о проделанной работе за 2023 год. Он отметил, что государство по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой планеты и первой в Европе по паритету покупательной способности согласно сведениям от Всемирного банка.

Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу – войти в топ-четыре. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров добавил, что на территории европейского региона по результатам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нулевого показателя. А в Германии, в которой фиксируется крупнейшая экономика ЕС, зафиксирована даже небольшая рецессия, составляющая минус 0,3 процента. Михаил Мишустин заметил, что речь идет о реальной цене, которую жители международных союзников киевского режима платят за санкционное давление против России и амбиции собственных политиков.

Кабмин направил в Госдуму 300 законопроектов в 2023 году.

Фото и видео: Правительство России, Вконтакте / Дума ТВ