Кабмин направил в Госдуму 300 законопроектов в 2023 году

Михаил Мишустин провел встречу с Вячеславом Володиным.

Российское правительство в 2023 году направило в Государственную думу 300 законопроектов, из которых уже 200 документов стали федеральными законами. Соответствующее заявление сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин на рабочей встрече со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Чиновник отметил, что между политиками и его коллегами сложились эффективные и конструктивные контакты, а кабмин постоянно чувствует контроль со стороны депутатов и сенаторов.

В прошлом году правительство направило в Госдуму 300 законопроектов, и 200 из них уже стали федеральными законами. Это активнейший процесс. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что в ходе подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, запланированному на 3 апреля, ему удалось провести серию встреч с представителями всех парламентских фракций, на мероприятиях поднимался широкий круг вопросов. В частности, там велись дискуссии о тех поручениях, о которых упоминал Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Кроме этого обсуждались цели развития, национальные проекты, достижение промышленного, финансового, технологического, экономического суверенитета страны.

Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан.

Фото и видео: Правительство России