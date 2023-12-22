По словам главы правительства, у "Справедливой России" наблюдаются сильные позиции в сфере жилищно-коммунально хозяйства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан. Об этом он заявил на встрече с депутатами фракции "Справедливая Россия".

По словам главы правительства, у партии наблюдаются традиционно сильные позиции в сфере жилищно-коммунально хозяйства. Он подчеркнул, что по этой причине кабмин поддержал поправки в Жилищный кодекс касательно нормы, защищающей "права собственников помещений в многоквартирных домах, чтобы предотвратить попытки фальсификации результатов их голосования"

Эта работа, безусловно, должна быть продолжена. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что России необходимо наращивать объемы геологоразведки.

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