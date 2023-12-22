Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан. Об этом он заявил на встрече с депутатами фракции "Справедливая Россия".
По словам главы правительства, у партии наблюдаются традиционно сильные позиции в сфере жилищно-коммунально хозяйства. Он подчеркнул, что по этой причине кабмин поддержал поправки в Жилищный кодекс касательно нормы, защищающей "права собственников помещений в многоквартирных домах, чтобы предотвратить попытки фальсификации результатов их голосования"
Эта работа, безусловно, должна быть продолжена.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин заявил, что России необходимо наращивать объемы геологоразведки.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все