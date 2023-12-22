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Мишустин заявил, что России необходимо наращивать объемы геологоразведки

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Глава правительства подчеркнул, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся для этих целей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России необходимо наращивать объемы геологоразведки. Об этом он рассказал на встрече с руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым.

По словам главы правительства, Россия должна расширять возможности добычи новых полезных ископаемых и проводить глубокую переработку генеральных ресурсов. Мишустин подчеркнул, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся для этих целей.

Ранее Мишустин поблагодарил всех, кто помогал после теракта в "Крокусе".

Видео: Правительство России

Теги: геологоразведка, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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