Глава правительства подчеркнул, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся для этих целей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России необходимо наращивать объемы геологоразведки. Об этом он рассказал на встрече с руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым.

По словам главы правительства, Россия должна расширять возможности добычи новых полезных ископаемых и проводить глубокую переработку генеральных ресурсов. Мишустин подчеркнул, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся для этих целей.

Ранее Мишустин поблагодарил всех, кто помогал после теракта в "Крокусе".

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