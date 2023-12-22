Мишустин поблагодарил всех, кто помогал после теракта в "Крокусе"

Глава правительства отметил, что "никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил всех, кто помогал после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он заявил на встрече с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина.

Мишустин выразил благодарность врачам, спасателям и сотрудникам органов внутренних дел, которые "по горячим следам задержали причастных к этой трагедии преступников". Он также отметил помощь всех неравнодушных людей, которые защищали от террористов тех, кто был рядом.

Убежден, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. И наша прямая обязанность – сделать все возможное для их благополучия, для развития России. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин поручил сделать комфортнее городскую среду в регионах.

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