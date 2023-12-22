По его словам, за время проведения голосования идеи для благоустройства предложили почти 35 млн участников.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать комфортнее городскую среду в регионах. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин напомнил о словах главы государства, который отмечал необходимость учитывать мнение людей при создании благоприятных условий для жизни в крупных и малых населенных пунктах. По словам главы правительства, за время проведения голосования идеи для благоустройства предложили почти 35 млн участников.

Ранее мы сообщали, что правительство направит финансирование на обеспечение лекарствами пациентов с гепатитом C.

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