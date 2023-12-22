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Правительство направит финансирование на обеспечение лекарствами пациентов с гепатитом C

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Всего на борьбу с болезнью в течение трех лет будет выделено порядка 18 млрд рублей.

Правительство России направит финансирование на обеспечение лекарствами пациентов с гепатитом C. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, президент РФ Владимир Путин поручил минимизировать риски распространения болезни. Отмечается, что в ближайшие три года регионам направят по 4,5 млрд рублей ежегодно. С помощью федерального финансирования будут закуплены лекарственные препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Всего на борьбу с гепатитом С в течение трех лет будет выделено порядка 18 млрд рублей.

Ранее Мишустин потребовал не допускать роста цен по гособоронзаказу.

Видео: Правительство России

Теги: гепатит с, лекарства, михаил мишустин, правительство россии, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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