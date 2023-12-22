Правительство направит финансирование на обеспечение лекарствами пациентов с гепатитом C

Всего на борьбу с болезнью в течение трех лет будет выделено порядка 18 млрд рублей.

Правительство России направит финансирование на обеспечение лекарствами пациентов с гепатитом C. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, президент РФ Владимир Путин поручил минимизировать риски распространения болезни. Отмечается, что в ближайшие три года регионам направят по 4,5 млрд рублей ежегодно. С помощью федерального финансирования будут закуплены лекарственные препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Всего на борьбу с гепатитом С в течение трех лет будет выделено порядка 18 млрд рублей.

Ранее Мишустин потребовал не допускать роста цен по гособоронзаказу.

Видео: Правительство России