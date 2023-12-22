Мишустин потребовал не допускать роста цен по гособоронзаказу

Глава кабмина РФ провел встречу с Романом Артюхиным.

Цены на государственный оборонный заказ не должны расти вместе с увеличением объема закупок. Соответствующее поручение председатель российского правительства Михаил Мишустин сделал в ходе рабочей встречи с руководителем Федерального казначейства страны Романом Артюхиным. По мнению главы кабинета министров, в такой работе важно сотрудничать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), так как ценообразование входит в функции, выполняемых профильной структурой. При этом Казначейство остается основным аналитиком и аудитором процесса.

Необходимо более четко работать с государственным оборонным заказом. У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объемов закупок, - когда мы планируем большие, значительные государственные средства, - цена растет вместе с увеличением закупок. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что в стране продолжит работать комиссия, которая займется мониторингом всех подходов, связанных о стоимостью товаров и услуг, исполнением бюджетных обязательств в оборонзаказе.

Правительство утвердило программу мер по борьбе с картелями.

Фото и видео: Правительство России