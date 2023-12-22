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Правительство утвердило программу мер по борьбе с картелями

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При ее выполнении особое внимание уделят цифровизации методов противодействия незаконной практике.

Правительство России утвердило программу мер по борьбе с картелями. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, за пять лет действия предыдущей программы по выявлению и пресечению картелей удалось в три раза сократить число подобных нарушений. Новая программа правительства рассчитана до 2028 года. При ее выполнении особое внимание уделят цифровизации методов противодействия незаконной практике. Мишустин отметил, что реализация новых мер позволит объединить усилия антимонопольных и правоохранительных органов в сфере борьбы с картелями.

Ранее мы сообщали, что правительство направит миллиард рублей регионам на социальную газификацию.

Видео: Правительство России

Теги: картели, меры, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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