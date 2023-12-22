Правительство направит миллиард рублей регионам на социальную газификацию

По словам Мишустина, средства получат 57 регионов страны.

Правительство России направит 1 млрд рублей регионам на социальную газификацию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, средства получат 57 регионов страны. С их помощью участникам программы социальной газификации будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению своих домов к газовым сетям. Отмечается, что эту поддержку получат участники СВО и члены их семей, ветераны ВОВ, многодетные родители, а также граждане с невысокими доходами.

Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин поставил задачу повышать скорость движения поездов.

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