Правительство направит миллиард рублей регионам на социальную газификацию

Правительство России направит 1 млрд рублей регионам на социальную газификацию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, средства получат 57 регионов страны. С их помощью участникам программы социальной газификации будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению своих домов к газовым сетям. Отмечается, что эту поддержку получат участники СВО и члены их семей, ветераны ВОВ, многодетные родители, а также граждане с невысокими доходами.
Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин поставил задачу повышать скорость движения поездов.
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