В Ленобласти к сетевому газу подключили 45 тысяч домов

Регион входит в число лидеров по догазификации среди субъектов России.

В Ленинградской области в рамках президентской программы догазификации к сетям газораспределения подключили 45 тысяч домовладений. Работы выполняет АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

На данный момент в регионе обработали более 62 тысяч заявок, заключено 61,2 тысячи договоров. Газопроводы подведены к границам 54 тысяч домовладений. Подключения продолжают вестись, их проводят по мере того, как потребители готовятся к приёму газа.

Лидерами по числу подключённых домовладений стали Гатчинский муниципальный округ, а также Всеволожский, Ломоносовский, Тосненский, Выборгский и Приозерский районы.

Знаковым событием стало подключение 45‑тысячного потребителя — им стала семья Дюминых из микрорайона Новый Луцк в Кингисеппе. Расходы на работы в пределах участка супруги смогли покрыть благодаря региональной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в Лужском районе ввели новый 8-километровый газопровод.

Фото: правительство Ленобласти