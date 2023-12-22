Мишустин поставил задачу повышать скорость движения поездов

Глава кабина РФ назвал задачи для Росжелдора.

Пропускную способность отечественных железных дорог и скорость передвижения по этой инфраструктуре нужно увеличивать. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин, открывая рабочую встречу с главой Росжелдора страны Алексеем Дружининым. Чиновник объяснил коллеге, что деятельность профильного ведомства должна быть связана с логистическими маршрутами, путями и коридорами. В частности, речь идет о строительстве таких проектов как БАМа, Транссиб, модернизации подходов к морским портам, развитие дополнительных цепочек.

Очень важно далее улучшать пропускную способность сети, чтобы у нас по всем возможностям и по скорости передвижения был прогресс. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров считает, что властям требуется это учесть при оптимизации новых транспортных маршрутов в соответствии со стратегией внешнеэкономического развития. Он надеется, что получится минимизировать расходы при решении имеющихся вопросов по логистике. Михаил Мишустин добавил, что также значимая роль отводится капитальному ремонту железнодорожных путей, качественному обновлению подвижного состава.

Росжелдор занимается созданием единой железнодорожной сети в новых регионах.

Фото и видео: Правительство России