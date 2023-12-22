Михаил Мишустин провел рабочую встречу с Алексеем Дружинином.

Росжелдор занимается созданием единой железнодорожной сети в новых регионах страны. Речь идет о формировании необходимой транспортной инфраструктуры на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Такой информацией с председателем правительства Михаилом Мишустииным поделился глава профильного ведомства Алексей Дружинин. Он отметил, что проект необходим для того, чтобы была организована единая система перевозок пассажиров и грузов. В этих целях с 1 января работает ФГУП "Железные дороги Новороссии", численный штат которого составляет 15 259 человек. В феврале текущего года сотрудникам была выплачена первая заработная плата, соответствующая уровню зарплаты в "РЖД". Одной из основных задач структуры является восстановление и строительство инфраструктуры. Дополнительно специалисты развивают отрасль машиностроения, ведут сертификацию местных предприятий под отечественные стандарты. Для примера, Стахановский завод в ЛНР уже выпустил первые 145 вагонов.

Важно отслеживать, как ведется капитальный ремонт железнодорожных путей, насколько качественно обновляется подвижной состав, строить современную инфраструктуру. Все это, конечно, должно быть в сфере постоянного внимания. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что сейчас в структуру Росжелдора включены Донецкий институт железнодорожного транспорта и Дебальцевский колледж.

Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана.

Фото и видео: Правительство России