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Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана

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Глава правительства подтвердил готовность Москвы к работе по всей содержательной повестке двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Бектенов прибыл с официальным визитом в Москву. Во время встречи Мишустин отметил, что приоритетной задачей кабминов двух стран является обеспечение принятия всех решений президентов РФ и Казахстана. Мишустин подтвердил готовность Москвы к конструктивной работе по всей содержательной повестке двустороннего сотрудничества.

Ранее Мишустин призвал ФАС тщательно контролировать процессы ценообразования на электронных торговых площадках.

Видео: Правительство России

Теги: казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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