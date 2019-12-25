Рэпера Наваи задержали с наркотиками в машине на въезде в Казахстан

СМИ: вместе с рэпером задержан его менеджер и водитель.

Российский рэпер Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, задержан на территории Казахстана в Жамбылской области. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы местного департамента полиции. Иностранные правоохранительные органы заметили, что мужчина пересек государственную границу, прибыв из Киргизии. В машине исполнителя обнаружены наркотики.

13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан сотрудниками полиции совместно с погранслужбой КНБ задержан иностранный гражданин, известный под сценическим псевдонимом Navai. пресс-служба департамента полиции в Кахазстане

При проверке транспортного средства, на котором гражданин передвигался, обнаружено и изъято запрещенное средство. По данному факту ведется уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Позже журналисты из Telegram-канала BAZA со ссылкой на сведения от КПП "Кордай" пояснили, что в барсетке представителя музыканта специалисты обнаружили около десяти граммов наркотического вещества. Вместе с рэпером задержаны его менеджер и водитель.

ABC News сообщил о подключении DEA к расследованию смерти Хейден Панеттьер.

Фото: Instagram* / navaib

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