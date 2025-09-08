ABC News сообщил о подключении DEA к расследованию смерти Хейден Панеттьер

Ранее СМИ писали об остановке сердца у американской звезды.

Американское управление по борьбе с наркотиками (DEA) присоединилось к расследованию смерти актрисы Хайден Панеттьери. Соответствующими сведениями поделились местные журналисты с телеканала ABC News. В СМИ уточнили, что расследование ведет полиция Гринвилл из штата Северная Каролина. А представители DEA помогают коллегам в установлении обстоятельств смерти звезды.

Ранее новостной портал TMZ сообщил читателям о том, что Панеттьери умерла от остановки сердца. По сведениям от источников издания, ее друг позвонил в службу спасения и сообщил о том, что актриса находится без сознания. Местные правоохранительные органы заявляли, что первоначальных признаков насильственной смерти на теле жертвы обнаружено не было. Полицейские добавили, что обстоятельства гибели Хейден не вызывают у них подозрений.

Напомним, что Хайден Панеттьери снялась в нескольких десятках проектов. Она озвучивала анимационные фильмы и компьютерные игры. Актриса снялась в фильмах ужасов "Крик 4" (Scream 4, 2011) и "Крик 6" (Scream 6, 2023), одной из ее последних работ стал триллер "Оно. Ночной кошмар" (Sleepwalker, 2026). Она была известна по роли в сериале "Герои" (Heroes, 2006-2010) и "Нэшвилл" (Nashville 2012-2018), за роль в последнем звезда дважды номинировалась на "Золотой глобус". Панеттьери на протяжении нескольких лет состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь. Однако позже влюбленные расстались. Затем этом американские СМИ сообщали о психологических и других проблемах у актрисы.

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Фото: Instagram* / haydenpanettiere

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