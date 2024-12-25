В Новом Орлеане не менее 10 человек погибли при наезде на толпу

Ранеными считаются еще 30 человек.

Как минимум десять человек стали жертвами автомобильного наезда, который произошел на территории американского города Новый Орлеан. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала ABC News. СМИ сослались на информацию, полученную от полиции и властей. Также сообщается о 30 пострадавших, получивших ранения различной степени тяжести. Согласно предварительным данным, водитель намеренно въехал в людей. В настоящее время подозреваемый находится на свободе. Его личность и местоположение устанавливается.

По меньшей мере десять человек погибли и еще 30 получили ранения в результате наезда транспортного средства на толпу людей. материал ABC News

Напомним, что телеканал CBS сообщал о том, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США, а также открыл огонь. Как рассказали авторам новостного материала свидетели, грузовик на большой скорости столкнулся с прохожими на Бурбон-стрит, после чего шофер вышел из транспортного средства и начал стрелять. В результате сотрудники полиции открыли ответный огонь.

После стрельбы у ресторана на Московском проспекте возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Telegram / BAZA