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После стрельбы у ресторана на Московском проспекте возбуждено уголовное дело
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После стрельбы у ресторана на Московском проспекте возбуждено уголовное дело

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Подозреваемый помещен в ИВС.

После стрельбы около ресторана на Московском проспекте в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Neva.Today

По информации издания, 16 декабря в полицию поступило сообщение о драке возле заведения в доме 198. На месте задержали 36-летнего мужчину, который во время конфликта выстрелил в воздух из травматического пистолета. 

У задержанного изъяли гильзу и два патрона, а предмет, похожий на пистолет, обнаружили в подсобке ресторана. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). 

Подозреваемый помещен в ИВС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что стрельба в продавца на проспекте Стачек обернулась уголовным делом. 

Фото: Piter.TV

Теги: московский проспект, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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