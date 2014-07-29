После стрельбы у ресторана на Московском проспекте возбуждено уголовное дело

Подозреваемый помещен в ИВС.

После стрельбы около ресторана на Московском проспекте в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Neva.Today.

По информации издания, 16 декабря в полицию поступило сообщение о драке возле заведения в доме 198. На месте задержали 36-летнего мужчину, который во время конфликта выстрелил в воздух из травматического пистолета.

У задержанного изъяли гильзу и два патрона, а предмет, похожий на пистолет, обнаружили в подсобке ресторана. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Подозреваемый помещен в ИВС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что стрельба в продавца на проспекте Стачек обернулась уголовным делом.

Фото: Piter.TV