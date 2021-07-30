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Стрельба в продавца на проспекте Стачек обернулась уголовным делом
Сегодня, 8:48
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Стрельба в продавца на проспекте Стачек обернулась уголовным делом

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В настоящее время фигурант помещен в спецприемник.

После стрельбы в продавца в магазине на проспекте Стачек в Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом стало известно ИА "Агентство журналистских расследований".

Напомним, подозреваемым является 44-летний местный житель, его задержали по "горячим следам" в нетрезвом состоянии 16 декабря. При себе у мужчины был травматический пистолет. 

У задержанного произошел конфликт с 45-летним сотрудником магазина, после чего он выстрелил в голову своему обидчику из "травмата". Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. 

В настоящее время фигурант помещен в спецприемник. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов пешеход выстрелил из газового пистолета в курьера, сбившего его. 

Фото: Piter.TV

Теги: покушение на убийство, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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