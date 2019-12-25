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На проспекте Ветеранов пешеход выстрелил из газового пистолета в курьера, сбившего его
Сегодня, 8:11
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На проспекте Ветеранов пешеход выстрелил из газового пистолета в курьера, сбившего его

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К правоохранителям обратились оба, однако писать заявления они не стали. 

Конфликт между пешеходом и курьером в Красносельском районе завершился стрельбой, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне около дома 155 по проспекту Ветеранов доставщик на электросамокате сбил мужчину, который переходил проезжую часть. После ДТП пешеход выстрелил из перцового пистолета в глаза курьеру и удерживал его. 

К правоохранителям обратились оба, однако писать заявления они не стали. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый юноша стрелял по соседским окнам из-за лазерной указки в Невском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, конфликт, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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