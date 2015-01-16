На Стачек нетрезвый мужчина выстрелил продавцу в голову из травмата

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован

Полицейские по горячим следам задержали петербуржца, выстрелившего из "травмата" в работника магазина на проспекте Стачек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 16 декабря в 02:13 поступило сообщение о том, что у дома 15 по проспекту Стачек неизвестный выстрелил мужчине в голову и скрылся.

Полицейские оперативно недалеко от магазина задержали 44-летнего петербуржца в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что у задержанного произошел конфликт с работником магазина, после чего он выстрелил в голову своему обидчику из травматического пистолета.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на проспекте Ветеранов пешеход выстрелил из газового пистолета в курьера, сбившего его.

Фото: Piter.tv