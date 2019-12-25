Капремонт дома-памятника на проспекте Стачек, где будут жить очередники, выполнен на 75%

После завершения работ здесь появятся 59 современных квартир.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин совместно с директором городского Центра доступного жилья Денисом Зубаревым проверил ход капитального ремонта дома на проспекте Стачек, 172. Это здание – объект культурного наследия регионального значения, часть исторического комплекса "Дача К. Е. Сиверса".

Работы выполнены на 75%. Восстановлены несущие конструкции и крыша, установлены окна. Продолжаются реставрация фасада, устройство инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. После завершения ремонта здесь появятся 59 современных квартир: их предоставят участникам программы "Доступное жилье", которая позволяет очередникам приобрести жилье на льготных условиях.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 19 семей получили квартиры в отреставрированном доме XIX века на 9-й линии В. О.

Фото: Telegram / Разумишкин