В Петербурге 19 семей получили квартиры в отреставрированном доме XIX века на 9-й линии В. О.

Объект сохранил свои архитектурные особенности, декор фасада и интерьерные детали.

В Петербурге 19 молодых и многодетных семей получили новые квартиры в отреставрированном историческом доме XIX века на Васильевском острове. Здание прошло ремонт в рамках программы "Доступное жилье". Объект сохранил свои архитектурные особенности, декор фасада и интерьерные детали. Ключи от жилья на 9-й линии В. О. 15 июля выдали губернатор Александр Беглов и председатель парламента Александр Бельский.

За последние 5,5 лет очередь в Северной столице сократилась в три раза – со 137 тыс. до 47 тыс. семей. С начала года почти 4,3 тыс. семей очередников смогли решить жилищный вопрос. Программы городского Центра доступного жилья помогли спасти от разрушения 35 исторических построек.

Дом 46 построил архитектор Карл Вербицкий в 1875 году для причта церкви на Смоленском кладбище. Здесь жили философ Александр Введенский, ученые и деятели культуры. В одном из подъездов также организована постоянная музейная экспозиция, повествующая о знаменитых жильцах.

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